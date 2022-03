Milinkovic-Savic difficile, la Juventus va su Luis Alberto

Luis Alberto potrebbe essere il prescelto per rinforzare il centrocampo della Juventus, viste anche le difficoltà per arrivare al serbo

Arrivare a Sergej Milinkovic-Savic sarà complicato per chiunque, perfino per Manchester United e Real Madrid. Il calciatore serbo è valutato almeno 70 milioni da Lotito, cifra difficile da spendere specialmente visto il periodo.

La Juventus non è da meno e potrebbe buttarsi su altri obiettivi. Ne abbiamo parlati di recente, l’interesse per Luis Alberto sembra concreto. Lo spagnolo – anche esso della Lazio – appare come ben più facile da acquistare e i bianconeri potrebbero provarci.

Il prezzo e le eventuali contropartite

Lotito per il giocatore cresciuto nel Siviglia potrebbe chiedere circa 40 milioni, cifra che potrebbe vedersi abbassata a fronte di alcune contropartite tecniche. La Juventus sembra star valutando la possibilità di inserire Nicolò Rovella, anche se resta da capire se il giocatore possa esser usato da Allegri.

Rovella potrebbe far comodo alla Juventus, in virtù dell’avere solo Zakaria come centrocampista valido in quel ruolo specifico: la mediana. Arthur ha dimostrato di non essere adatto in quella posizione, tanto che in estate potrebbe fare le valigie.

Il centrocampo bianconero, infatti, dovrebbe subire un restyling completo in estate. A lasciare, oltre il brasiliano, potrebbe essere anche Adrien Rabiot. Il francese non convince e potrebbe essere tra i sacrificabili. Luis Alberto, intanto, sembra intrigare parecchio ma resta comunque una seconda scelta. I primi in lista restano Jorginho, Gravenberch e Pogba. Di sicuro verranno fatti dei colpi, resta da capire quanto margine di manovra sarà possibile avere.