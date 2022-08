Milinkovic-Savic e la Juventus, mission impossible

I bianconeri sembrano aver rinnovato il proprio interesse per Sergej Milinkovic-Savic, ma la trattativa è quasi impossibile

La missione è difficile, sennò impossibile. Una Mission Impossible degna di Brian De Palma, regista dell’omonimo film di spionaggio cult del cinema internazionale. Si parla della trattativa Milinkovic-Savic per la Juventus, che si sta nuovamente scaldando.

I bianconeri puntano a rafforzare un centrocampo che in una settimana ha perso per infortunio Mckennie e Pogba, ma la trattativa per il serbo è complicatissima. Lotito chiede almeno 60/70 milioni di euro, cifra che starebbe scoraggiando anche i club di Premier League. La Juventus potrebbe provarci comunque, anche se appare complicato.

Probabile resti alla Lazio

È quasi una sicurezza, ma il sergente sembrerebbe destinato a restare ancora una volta alla Lazio. Negli scorsi mesi la Juventus avrebbe tentato di inserire il cartellino di Arthur, che alla Juventus sotto Sarri fece discretamente, ma Lotito vorrebbe soltanto cash.L ‘ipotesi che il giocatore resti in biancoceleste è più che fondata, con i bianconeri che cercheranno di prendere primariamente Leandro Paredes.

Il Paris Saint Germain chiede circa 20 milioni, con l’argentino che sarebbe il regista perfetto per Allegri. Resta vigile la Juventus sulla pista Miralem Pjanic, le cui prestazioni però non convincono particolarmente ma potrebbe essere l’idea giusta per far maturare i giovani. Rovella può giocare come regista e i bianconeri stanno valutando se tenerlo o farlo partire alla volta di Salerno. La trattativa con i granata è ferma all’offerta di prestito secco, con Allegri che potrebbe comunque chiedere una permanenza del giocatore.