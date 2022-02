Milinkovic Savic-Juventus, Lotito fissa il prezzo per il cartellino

I bianconeri tenteranno l’assalto a Milinkovic Savic nella prossima finestra di mercato. Lotito apre alla trattativa

È una Juventus balcanica quella che si sta delineando. Sono tanti i talenti della penisola balcanica passati in bianconero. Come Boksic, Krasic, Vucinic, Pjanic, Pjaca, Mandzukic e l’ultimo arrivato Dusan Vlahovic. Ultimo – ma non l’ultimo – arrivo di una campagna acquisti che con l’Est Europa ha avuto sempre un certo feeling e che ora potrebbe regalare un altro serbo. I bianconeri vorrebbero difatti acquistare Milinkovic Savic per il loro centrocampo.

Il calciatore della Lazio è da anni sotto i riflettori di tutte le migliori squadre d’Europa e quest’estate potrebbe finalmente partire per fare il salto di qualità definitivo. Su di lui ci sono gli occhi del Real Madrid e del Manchester United, oltre quelli della Juventus.

Lotito fissa il prezzo e spara alto

Trattare con la Lazio non è mai semplice. Claudio Lotito ha la fama di uno che non molla mai e che pretende cifre esorbitanti per i propri giocatori, tanto da risultare tra i dirigenti più ostici con cui intavolare una trattativa.

Per il giocatore serbo la Lazio chiede almeno 70 milioni, una cifra abbastanza alta ma coerente con l’attuale mercato e i suoi prezzi esorbitanti. Poche squadre possono permettersi il giocatore – specialmente in questo periodo – ma di certo non mancherà la battaglia.

La Juventus sarebbe pronta ad offrire 50 milioni di euro più eventualmente delle contropartite tecniche. Attenzione però ai soldi del Manchester United – che rimarrà orfano di Paul Pogba – e al Real Madrid che è in pieno ricambio generazionale. Il serbo sembra essere da tempo in rotta con Maurizio Sarri, ma resta da capire dove andrà a finire. Sicuramente la Juventus è una delle maggiori indiziate e potrebbe regalarsi il grande colpo.