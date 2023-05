Milinkovic-Savic, la Juventus punta su di lui in estate

La vecchia signora si sta preparando a un’estate ricca di movimenti, in cui potrebbero partire diversi giocatori importanti e in cui si è posta obiettivi ambiziosi

La Juventus è ancora in attesa di nuove mosse per preparare al meglio la prossima stagione. Anche se la sfida per la squadra di Massimiliano Allegri in questa stagione è ancora quella di competere in Europa League, dove affronterà il Siviglia in semifinale tra pochi giorni.

Nel frattempo, sull’agenda dei piemontesi circolano una serie di alternative, in questo caso per puntellare diversi settori della rosa. E Il Messaggero ha raccolto una voce ricorrente, quella di un centrocampista 28enne che da tempo brilla ai massimi livelli.

Sergej Milinkovic-Savic il primo obiettivo

In questo caso, il quotidiano spiega che i bianconeri hanno deciso di seguire le orme di Sergej Milinkovic-Savic, autore di 8 gol e altrettanti assist nelle 42 partite disputate con la Lazio in questa stagione, dove da anni è parte essenziale della squadra.

Questo top player sta terminando il suo contratto con i biancocelesti nel 2024, quindi molte voci ritengono che quest’estate potrebbe essere il momento migliore per il giocatore per trasferirsi definitivamente. Il calciatore potrebbe essere un punto di partenza nuovo per la Juventus, che potrebbe ritrovarsi a ricostruire dopo tre anni disastrosi.

Intanto Allegri scioglie qualche nodo su Paredes: “Sono contento perchè ha fatto una gara importante davanti alla difesa, è stato più equilibrato rispetto a qualche tempo fa. Anche Bonucci ha fatto una gara importante, ai suoi livelli. Bremer ha giocato buoni palloni, deve fidarsi di più dei suoi buoni piedi. La vittoria è meritata contro un ottimo Lecce. Non sapevamo come si facesse a gioire per una vittoria, era da un mese che non si vinceva”.