Milinkovic-Savic pronto per il Napoli: domani le visite

L’ormai ex portiere del Torino, e nuovo estremo difensore partenopeo, si prepara alle visite mediche con la sua nuova squadra. Il giocatore domani effettuerà le visite mediche con il Napoli, per poi aggregarsi alla squadra di Antonio Conte

Finalmente il secondo o… primo portiere?

Antonio Conte lo ha voluto fortemente ed è stato accontentato. Vanja Milinkovic-Savic si trasferirà in azzurro per 21 milioni pagabili in quattro anni e diventerà un nuovo portiere del Napoli. Sembrerebbe possa essere il secondo, ma la realtà dei fatti è un’altra.

Questo acquisto mette molto, moltissimo pepe all’interno delle gerarchie tra i pali della squadra azzurra. Infatti, Alex Meret ora non è più sicuro di essere il titolare inamovibile. Questa è un’occasione più unica che rara per il portiere della nazionale serba, visto che è il primo vero e proprio arrivo in una big.

Tempo di combattere

Nonostante sia stato un giocatore del Manchester United dal 2014 a gennaio 2016, non ha mai giocato con la maglia dei Red Devils quindi questa è un’occasione incredibile per il portiere serbo. Vorrà sicuramente mettersi in mostra e Alex Meret non è più sicuro di giocare gran parte delle partite. Antonio Conte vuole questo: competizione. Vuole ritrovarsi in casa due portieri che possano competere e stimolarsi a vicenda, anche se Meret rischia di finire nel dimenticatoio se le cose dovessero finire male. Vedasi la situazione con Ospina, dove il portiere friulano finì per essere demotivato e chiedere quasi la cessione.