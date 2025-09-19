Milinkovic-Savic titolare, Meret in panchina per scelta tecnica: la reazione

Il big match di Champions League tra Manchester City e Napoli si è chiuso con una sconfitta per gli azzurri: 2-0 il risultato finale all’Etihad Stadium. Nonostante il risultato, la formazione di Antonio Conte ha saputo reggere l’urto a lungo, grazie soprattutto alle parate decisive di Vanja Milinkovic Savic, schierato a sorpresa dal primo minuto.

La decisione di lasciare in panchina Alex Meret è stata la mossa più discussa. Conte, però, ha preferito puntare sul portiere serbo, che non ha tradito le aspettative. La sua prestazione ha permesso al Napoli di restare in partita fino al secondo tempo inoltrato, quando il City ha trovato il raddoppio che ha chiuso i conti.

E la reazione di Meret? Nessuna polemica. Il portiere friulano, da sempre professionista esemplare, ha accettato la scelta tecnica senza alimentare tensioni, mantenendo lo spirito di squadra.

Questo atteggiamento dimostra come Antonio Conte abbia saputo trasmettere alla squadra un obiettivo comune: mettere da parte gli individualismi per pensare solo al bene collettivo. L’allenatore pugliese vuole un Napoli compatto, capace di affrontare con determinazione ogni sfida. Anche nella sconfitta di Manchester, il messaggio è chiaro: tutti devono lottare, tutti devono essere pronti a dare il massimo per la causa azzurra.