Nuove ore di tensione per i militari del 51° Stormo di Istrana, impegnati nella missione internazionale in Medio Oriente. La base di Ali Al Salem Air Base, in Kuwait, è tornata nel mirino e l’allarme è risuonato ancora una volta tra hangar e rifugi. Nel contingente dell’Aeronautica Militare figurano anche una quindicina di trevigiani. Il clima resta carico di incertezza e preoccupazione.

Il più recente attacco si è verificato ieri mattina, quando un missile è precipitato all’interno dell’area aeroportuale. L’esplosione è avvenuta a poca distanza dal bunker dove il personale si era riparato. Solo pochi giorni prima un altro ordigno, attribuito all’Iran, aveva colpito le infrastrutture. In quell’occasione sono stati distrutti alcuni alloggi e danneggiata la pista.

La situazione logistica appare sempre più fragile, con le scorte di cibo che potrebbero coprire appena una settimana. L’eventualità di ulteriori bombardamenti impone misure di sicurezza rafforzate. I militari continuano a operare in condizioni complesse, tra turni serrati e permanenza nei rifugi. Cresce intanto la richiesta di un piano di evacuazione.

Le famiglie, in apprensione, si sono rivolte al Siam, sindacato del personale dell’Arma azzurra. Il segretario nazionale Antonsergio Belfiori ha sollecitato lo Stato Maggiore a chiarire le strategie in caso di peggioramento. Al momento, però, da Governo e Difesa non sarebbero arrivate comunicazioni ufficiali.