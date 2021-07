Millie Bobby Brown e la presunta relazione con Echo: le frasi sessiste del 21enne nei confronti dell’attrice

Da diverso tempo circolavano le voci di una presunta relazione tra Hunter Ecimovic, noto su Tik Tok come ”Echo” e la giovane attrice di Millie Bobby Brown. Il ragazzo, tramite una live su Instagram ha ammesso di aver avuto una relazione con la Brown, anche perché sul web erano apparse delle foto che li ritraevano assieme. Ha poi pubblicato un post su Twitter, cancellato in seguito, nel quale confermava le voci.

LE FRASI SESSISTE NEI CONFRONTI DI MILLIE BOBBY BROWN DA PARTE DEL SUO EX FIDANZATO – Durante la diretta su Instagram, ”Echo” ha fatto riferimento ad alcuni incontri di natura sessuale avvenuti tra i due, aggiungendo toni a tratti volgari e frasi piuttosto sessiste. Molti utenti che lo seguivano hanno provato disgusto e hanno smesso di dargli seguito. I racconti e commenti eccessivamente crudi del 21enne hanno scatenato una condanna sui social, che ha portato gli utenti sui social a firmare una petizione su Change.org in cui si chiedeva il suo arresto per molestie sessuali.

In realtà è poco chiara anche la veridicità della loro relazione, in quanto i legali dell’attrice non hanno confermato, né smentito le parole dette da ”Echo” .Bisognerà effettivamente attendere se la stessa Millie Bobby Brown confermerà o meno di essere stata fidanzata col ragazzo. In ogni caso è un dato di fatto che il web influencer abbia tentato di infamare l’attrice raccontando nel minimo dettaglio dei loro rapporti intimi.

LE PAROLE DEI RAPPRESENTATI LEGALI DI MILLIE BOBBY BROWN – I rappresentati legali della giovane attrice sono intervenuti nella vicenda affermando: “I commenti di Ecimovic sui social media non sono solo disonesti, ma anche irresponsabili, offensivi e pieni di odio. Invece di impegnarci in un discorso pubblico con lui attraverso la stampa o sui social media, ci stiamo attivando per garantire che venga posto un freno a questo comportamento una volta per tutte” .

Non sappiamo ancora come abbiano intenzione di muoversi i legali di Millie Bobby Brown, ma sicuramente possiamo affermare che il suo ex ha chiuso, almeno per il momento, i suoi account social. Gli utenti sui social hanno però fatto notare che quando i due stavano insieme lei aveva soltanto 15 anni e dal punto di vista giuridico in California sarebbe assolutamente vietato. “Tutto quello che ho fatto era completamente legale”, si è difeso Ecimovic. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore. Per vedere i vari post degli utenti clicca qui.