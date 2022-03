Milo Ventimiglia entra nel cast della serie “The Company You Keep”

Milo Ventimiglia sarà il protagonista di The Company You Keep, adattamento statunitense della serie coreana My Fellow Citizens del 2019.

La rivista Variety riporta che il canale ABC produrrà l’episodio pilota di The Company You Keep.

In My Fellow Citizens un truffatore, sempre coinvolto in incidenti inaspettatati, sposa una poliziotta e, in qualche modo, finisce per candidarsi come membro dell’Assemblea Nazionale.

La trama di The Company You Keep, con Milo Ventimiglia, si discosterà leggermente da quella coreana, pur mantendo gli elementi principali.

Sinossi di The Company You Keep:

“Una notte di passione si trasforma in amore per il truffatore Charlie e l’agente sottocopertura della CIA Emma. I due sono inconsapevolmente in rotta di collisione tra di loro a livello professionale. Infatti mentre Charlie intensifica gli ‘affari di famiglia’ in modo da poter uscire per sempre da un certo stile di vita, Emma è sulle tracce del criminale in cerca di vendetta che tiene in pugno la famiglia di Charlie a causa di debiti. I due si ritroveranno a dover fare i conti con le proprie bugie in modo da poter salvare loro stessi e le proprie famiglie da conseguenze disastrose”.

Di questo nuovo progetto dell’attore non vi sono ulteriori dettagli. Non è ancora noto chi sarà il regista e chi interpreterà la co-protagonista della serie.

L’ ultima puntata di This Is Us, la serie di NBC che ha visto Ventimiglia nel ruolo di Jack Pearson dal 2016, andrà in onda l’8 marzo 2022 negli Stati Uniti. In Italia l’ultima stagione andrà in onda su Fox da aprile 2022.La serie, creata da Dan Fogelman, è apprezzata dalla critica e dal pubblico e ha riportato in auge la carriera dello stesso Milo Ventimiglia.