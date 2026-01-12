Merano: fermato su monopattino elettrico che arriva ai 100km/h, alla guida un minorenne

A Merano, lo scorso 7 Gennaio un giovane è stato beccato, mentre sfrecciava a tutta velocità sul suo monopattino.

Il minorenne, a bordo del suo mezzo da ben 4.000 watt, in pieno pomeriggio correva tranquillo nel centro cittadino, a 100 km/h. Proprio lungo il suo percorso, però, c’era una pattuglia della Polizia locale, impegnata a svolgere i soliti controlli.

Gli agenti sul posto non hanno potuto fare a meno di notare il conducente e la sua guida spericolata. In un primo momento, date misure del monopattino in questione, che vanno ben oltre quelle ammesse dal Codice Stradale, non avevano messo a fuoco l’identità del mezzo.

Dai controlli è emerso che si trattasse di uno dei monopattini, più potenti prodotti sul mercato. È, infatti, un hick scooter con potenza di 4.000 Watt, le cui capacità sono tali da andare oltre i 100 km/h. Secondo le disposizioni attualmente vigenti, invece, i monopattini che possono circolare su strada non possono eccedere i 500 W ed andare oltre i 20 km/h.

L’episodio si è concluso con il sequestro immediato del veicolo “fuori legge”. Non si tratta una vicenda isolata. Una simile situazione si è verificata, qualche giorno prima, in Trentino. Il 31 Dicembre, verso ora di pranzo, la Polizia locale ha sequestrato una bici elettrica, dai tratti singolari. Il mezzo, infatti, camminava ad una forte velocità, senza che il conducesse spingesse i pedali. Il quarantunenne ha confessato di aver acquistato la bici su una piattaforma cinese.