Mirabelli: “Caso Insigne non fa bene al Napoli. So una cosa su Rino Gattuso”

L’ex dirigente del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche di un e allenatore del Napoli, Rino Gattuso, e del capitano partenopeo Lorenzo Insigne.

“Rino Gattuso? So di sicuro che è stato chiamato da tantissime squadre, ma ritengo che lui giustamente valuterà tutte le opzioni prospettate ed è in attesa di quella giusta“.

“Rino non accetta solo per allenare, vuole una squadra adatta a lui, alle sue idee. Potrebbe tornare su qualche panchina molto importante“.

L’ex allenatore Rino Gattuso, quindi, ha già declinato diverse proposte perché non adatte alla sua idea di gioco. Il mister, infatti, come già accaduto in passato, non vuole fare il mister solo per una questione economica.

Mirabelli ha infine dichiarato sul calciatore del Napoli Lorenzo Insigne: “Questa faccenda non fa bene alla tranquillità del Napoli perché Lorenzo è un calciatore molto rappresentativo, però purtroppo dobbiamo abituarci a queste dinamiche“.