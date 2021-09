Calciomercato Napoli, Antonio Mirante si propone agli azzurri per sostituire Meret

Brutte notizie arrivano in quel di Castel Volturno. Alex Meret si è infortunato in nazionale, in realtà già contro il Genoa, e ne avrà almeno per 30-40 giorni. Anche David Ospina è uscito malconcio dall’ultima partita della sua nazionale.

Per il colombiano c’è ancora speranza di vederlo in campo contro la Juve. L’infortunio non sembra grave, e il Napoli sta spingendo con la Colombia per riaverlo prima di venerdì, giorno previsto per il ritorno.

Intanto un occhio al mercato degli svincolati è doveroso, anche se il Napoli, nonostante l’emegenza assoluta, non interverrà. Nelle ultime ore, come fa sapere Il Mattino, al Napoli si sarebbe offerto Antonio Mirante, portiere napoletano e svincolato dopo l’esperienza alla Roma.

L’ex Roma e Bologna si sta allenando a Sorrento, in attesa di qualche chiamata. Lui spera proprio nel club azzurro. Sarebbe una soluzione tampone, che però Aurelio De Laurentiis non prenderà in considerazione.

Si andrà avanti così, sperando che almeno l’ex Arsenal possa recuperare e giocare sabato 11 settembre contro la Juventus allo stadio Maradona. Spalletti ci spera. Nel caso in cui non dovesse farcela, giocherà il terzo portiere, Davide Marfella.