Mirko Brunetti, esce allo scoperto con la sua nuova fiamma: la reazione dei fan

Mirko Brunetti ha voltato definitivamente pagina. Dopo la lunga relazione con Perla Vatiero, conosciuta a Temptation Island e con cui ha condiviso anche l’esperienza nella Casa del Grande Fratello, l’ex gieffino ha ufficializzato la sua nuova relazione.

NUOVA FIAMMA DOPO PERLA – La fortunata si chiama Silvia Ghio, è originaria di Novi Ligure e nel 2024 è stata prefinalista a Miss Italia, partecipando anche all’Academy del celebre concorso. Aspirante attrice, Silvia avrebbe conosciuto Mirko proprio in una scuola di recitazione a Roma, dove entrambi studiano. La loro frequentazione era già stata al centro del gossip nei mesi scorsi, ma solo ora Brunetti ha deciso di condividere pubblicamente una foto di coppia su Instagram, confermando così la relazione.

Una scelta che non è passata inosservata, soprattutto tra i fan di Perla Vatiero, vincitrice della scorsa edizione del GF. I “Perletti”, nome della fanbase della ex coppia, hanno reagito con delusione e rabbia alla notizia.

“Questo è quello che per mesi davanti a tutta Italia ha decantato amore viscerale, incondizionato verso Perla, e dopo due mesi dalla rottura già è fidanzato e convive con questa. Non lo augurerei neanche al mio peggior nemico”, si legge in un post su X. Altri commenti, altrettanto critici, puntano il dito contro la rapidità con cui Mirko avrebbe voltato pagina: “Non c’è bisogno di nessuna descrizione. Fa già ridere così”, scrive un’utente in risposta alla foto della nuova coppia.

Perla, dal canto suo, ha mantenuto un tono più pacato, ma non ha nascosto una velata frecciatina: “Che effetto mi ha fatto sapere che ha voltato pagina? Non mi stupisce: sia per via del tempo che è passato che per la persona che, in altre occasioni, ha dimostrato di essere. Gli auguro di andare avanti e di superare gli strascichi di questa avventura, i quali non gli hanno fatto bene di sicuro”.

Intanto il web si divide tra chi continua a sostenere Perla e chi si dice pronto a dare una nuova chance a Mirko, ora impegnato a costruire una carriera nel mondo della recitazione. La storia con Silvia Ghio segna quindi un nuovo capitolo, ma l’ombra della passata relazione con Perla continua ad aleggiare.