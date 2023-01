Mirror – 5 giocatori della Juventus su cui il Man Utd può puntare

Dopo il recente scandalo e la decurtazione dei 15 punti in classifica, il mercato inglese sembra essersi deciso a puntare sui calciatori bianconeri

A parlarne è il Mirror, che riporta come i bianconeri potrebbero ritrovarsi a cedere altri giocatori nelle prossime sessioni di mercato per finanziare futuri acquisti. La Champions League non sembra poi così sicura, specialmente dopo la stangata da parte della giustizia sportiva.

Si attende il collegio del Coni, ma intanto paura tra le alte sfere bianconere. Ad interessarsi ad alcuni giocatori bianconeri potrebbe essere il Manchester United, con il Mirror che parla di quali siano questi profili.

Ecco cosa dice Mirror

“Mentre il Manchester United si prepara a un’estate intensa, la crisi della Juventus potrebbe fornire alla squadra di Erik ten Hag più opzioni.

Gli italiani rischiano una penalizzazione di 15 punti, con sanzioni anche per alcuni soggetti coinvolti nello scandalo della “plusvalenza”. Se i bianconeri dovessero fallire il ricorso contro la penalizzazione, potrebbero ritrovarsi a metà classifica e rischiare di perdere la qualificazione europea.

La Juve si sta già leccando le ferite dopo la precoce eliminazione dalla Champions League di questa stagione, e un’altra stagione lontana dai vertici del calcio europeo potrebbe essere troppo per alcuni dei suoi giocatori. Il Mirror Football analizza cinque membri dell’attuale rosa che lo United potrebbe essere tentato di prendere in considerazione nelle prossime settimane e mesi.

Dusan Vlahovic

Un attaccante sarà sicuramente in cima alla lista del Ten Hag dopo la partenza a novembre di Cristiano Ronaldo. L’ingaggio in prestito di Wout Weghorst può essere un valido ripiego da qui alla fine della stagione, ma un ingaggio più importante potrebbe essere la priorità in estate.

Adrien Rabiot

Alcuni membri della rosa della Juventus probabilmente non hanno voglia di trasferirsi all’Old Trafford – si pensi a Paul Pogba e Angel Di Maria. Adrien Rabiot, tuttavia, è stato apparentemente vicino al club bianconero nelle precedenti finestre di mercato.



Manuel Locatelli

Un altro centrocampista probabilmente molto richiesto è Locatelli. L’internazionale italiano è in prestito dal Sassuolo, con l’obbligo di acquisto da parte della Juve in estate, ma il basso livello del campionato potrebbe spingere lo United a testare l’acqua.



Wojciech Szczesny

Se lo United vuole portare un giocatore con esperienza in Premier League, non deve guardare oltre Szczesny. Il portiere polacco ha trascorso più di un decennio in Inghilterra, entrando per la prima volta nell’accademia dell’Arsenal quando era adolescente, e ha collezionato più di 100 presenze in Premier League con i Gunners prima di andarsene nel 2017.

Samuel Iling-Junior

Lo United ha una storia importante nello sviluppo di giovani talenti inglesi. Mentre la maggior parte di essi è passata attraverso l’accademia dei Red Devils, la situazione della Juve offre la possibilità di portare qualcuno con un percorso professionale piuttosto diverso”.