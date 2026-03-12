Missile Iran si schianta contro hotel

Momenti di paura a Dubai, dove un drone attribuito all’Iran si è schiantato contro un edificio nella zona di Dubai Creek Harbour. L’impatto ha provocato un incendio ai piani alti della struttura, generando panico tra gli occupanti. Le autorità sono intervenute rapidamente per gestire l’emergenza. L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione internazionale.

Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo senza pilota avrebbe colpito un piano molto alto dell’edificio, danneggiando alcuni appartamenti e facendo cadere detriti nelle strade sottostanti. Le immagini mostrano fumo uscire dalle finestre e parti della facciata danneggiate. Squadre di soccorso e vigili del fuoco sono arrivate sul posto in pochi minuti. L’incendio è stato poi rapidamente contenuto.

Per motivi di sicurezza l’intero edificio è stato evacuato mentre le autorità verificavano la stabilità della struttura. Gli abitanti sono stati accompagnati in aree sicure e assistiti dal personale di emergenza. Fortunatamente, secondo le prime informazioni ufficiali, non risultano feriti tra i residenti. Le operazioni di controllo sono proseguite per tutta la notte.

L’incidente avviene nel contesto delle crescenti tensioni regionali legate al conflitto tra Iran e i suoi avversari nella regione. Media statali iraniani hanno affermato che un drone guidato con precisione avrebbe colpito un grattacielo a Dubai. Le autorità degli Emirati stanno ora indagando per chiarire l’origine del velivolo e la dinamica dell’attacco. L’episodio aumenta la preoccupazione per la sicurezza nell’area del Golfo.