Mistero Natan e Cajuste

Dopo la prima sconfitta in campionato del Napoli con la Lazio sono state sottolineate le prime fragilità della squadra azzurra. La squadra allenata da mister Sarri si è imposta al Maradona con il punteggio di 1-2 con le reti di Luis Alberto e del nuovo arrivo Kamada. I maggiori opinionisti televisivi si sono soffermati sulla fase difensiva della squadra partonepea.

Si è parlato anche della mancanza di una valida alternativa a Kim Min-Jae, partito quest’estate, direzione Bayern Monaco. Juan Jesus è una buona riserva ma non può essere lui il titolare dopo la strepitosa stagione del sudcoreano. Il Napoli difatti aveva comprato il difensore brasiliano Natan per sostituire Kim ma per ora non ha visto il campo. C’è tanta attesa per Natan che però, per ora, resta un vero e proprio “mistero”.

La dirigenza partenopea ha ribadito la sua fiducia nel centrale brasiliano sottolineando il fatto che gli serve un pò di tempo. Anche mister Rudi Garcia ha parlato benissimo dell’ex Red Bull Bragantino sostenendo che ha bisogno solo di un periodo fisiologico di adattamento. Ma resta un mistero anche il non utilizzo di Cajuste nella partita persa con la Lazio.

Il centrocampista svedese dopo una prima partita giocata non al meglio con il Frosinone, è subentrato con il Sassuolo mostrando le sue qualità. Cajuste in quei pochi minuti aveva fatto vedere cose buone sottolineando come il suo marchio di fabbrica fosse il contrasto. Tutti si aspettavano infatti un subentro nella partita giocata sabato con la Lazio.

Però così non è stato, Garcia ha deciso di tenere lo svedese in panchina per tutti i novanta minuti, pur lasciando in campo Anguissa e Lobotka che hanno giocato una partita deludente. Per ora gli acquisti del Napoli non convincono, chissà se dopo la sosta avremmo delle risposte positive da questi calciatori.