Mitrovic “In passato vicino alla Roma”

Mitrovic ha rilasciato alcune dichiarazioni pesanti in una recente intervista. L’attaccante serbo sarebbe potuto essere un calciatore giallorosso

La Roma lì davanti è coperta, con qualche uscita che si potrebbe anche fare, ma prima dell’arrivo di Abraham e Belotti sarebbe potuto arrivare un altro attaccante di peso. Il calciatore in questione è Aleksandar Mitrovic attaccante serbo del Fulham.

In una recente intervista il giocatore ha dichiarato che in passato sarebbe potuto diventare un calciatore giallorosso, con la Roma che però non ha poi affondato il colpo per lui. Il giocatore continua ora a segnare in Premier League, dopo che nella scorsa stagione ha portato i suoi alla promozione a suon di gol.

Le dichiarazioni di Mitrovic

Parte parlando di nazionale “Abbiamo un gran feeling Dusan e io. Ci troviamo benissimo a giocare in coppia e ci aiutiamo a vicenda, come ci chiede il c.t. Stojkovic. Speriamo di disputare un ottimo Mondiale, di certo anche in Qatar giocheremo all’attacco”.

Poi continua: “L’ho visto anche io in televisione: un gran gol, da bomber d’area. Dusan ha avuto due occasioni e ha fatto un gol. Se non ha realizzato la doppietta è soltanto perché Vanja, sullo 0-0, ha avuto un riflesso super. Bello vedere cinque miei compagni di nazionale nel derby di Torino. Seguo spesso la Serie A, in Italia ci sono tanti serbi. Io, in passato, ho sfiorato la Roma… In Inghilterra mi trovo benissimo, ma mai dire mai per il futuro. Oltre che per i giallorossi, ho un debole per il Napoli e per i tifosi azzurri”. E sulla Roma: “In passato sono stato vicino alla Roma. In Inghilterra mi trovo benissimo, ma mai dire mai per il futuro. Oltre che per i giallorossi, ho un debole per il Napoli“