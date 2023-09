Mitrovic: “Ultimo ballo in Europa? Seguo il campionato italiano e tifo Roma”

Il talento serbo attualmente all’Al Hilal ha di recente rilasciato un’intervista in cui ha parlato di un possibile futuro nel nostro campionato

Aleksandar Mitrovic, attaccante della Serbia e dell’Al Hilal, si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello sport. L’ex giocatore di Partizan, Newcastle e Fulham ha ammesso di essere stato più volte vicino alla Serie A, ma che poi non si fosse fatto nulla.

Qualche parola anche sul connazionale Dusan Vlahovic, su cui ha speso parole ottime. Il giocatore serbo ha parlato di un possibile futuro in Europa, anche se per ora sembra voler vincere titoli con la maglia dell’Al Hilal.

L’intervista

Sulla Roma ha detto: “Nella vita e nel calcio non si può mai sapere. In passato sono stato vicino alla Serie A, ma adesso sono molto felice all’Al Hilal e voglio fare grandi cose qui e vincere dei titoli. Però continuo a seguire il campionato italiano e faccio il tifo per la Roma“.

Poi su Dusan Vlahovic: “Abbiamo un ottimo rapporto. Dusan l’ho visto bene in nazionale, del resto ha iniziato il campionato segnando 2 gol in 3 partite.È giovane, ma top. Potenzialmente è il miglior 9 della Serie A. Ha tutto per segnare 25 reti, lo ha già fatto anche in passato. Spero vada già in gol contro la Lazio. Però Dusan, come tutti i bomber, ha bisogno di giocare sempre e di essere supportato dalla squadra con assist, cross… Vlahovic è molto forte, ma per finalizzare necessita del sostegno di Chiesa, Kostic, Locatelli… Gli consiglierei un’avventura in Arabia”.