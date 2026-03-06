Mittelstadt al Napoli, l’assist arriva da sua moglie

Il Napoli guarda al mercato per rinforzare la fascia sinistra e tra i nomi seguiti c’è quello di Maximilian Mittelstadt, terzino dello Stoccarda e della nazionale tedesca. Il giocatore è uno dei profili valutati dal club azzurro in vista della prossima stagione

Assist dalla compagna del giocatore

A incuriosire i tifosi è stato anche un dettaglio legato alla vita privata del calciatore. La moglie di Mittelstadt, infatti, sembra essersi innamorata di Napoli. La coppia ha trascorso alcuni giorni in città e sui social sono comparse diverse foto della loro visita. Tra panorami sul mare, passeggiate per il centro e momenti di relax, la donna ha mostrato grande entusiasmo per il capoluogo campano. Un segnale che non è passato inosservato tra i tifosi azzurri.

La presenza del terzino tedesco in città era legata semplicemente a qualche giorno di vacanza. Tuttavia, quando un giocatore seguito dal Napoli si trova in città, è inevitabile che nascano subito voci di mercato. Al momento non ci sono trattative ufficiali, ma il suo nome resta tra quelli monitorati dalla società. Il Napoli, come sempre, sta valutando diverse soluzioni per rinforzare la rosa.

Il Napoli si è portato avanti

Intanto Napoli sembra aver già fatto colpo, almeno fuori dal campo. E a volte anche questi dettagli possono avere un peso nelle scelte di un calciatore. La città, il clima e la passione dei tifosi hanno spesso convinto molti giocatori in passato. Chissà che non possa succedere anche con Mittelstadt. Per ora è solo una suggestione di mercato, ma la storia potrebbe avere nuovi sviluppi nelle prossime settimane.