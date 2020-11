Mobili di qualità e soluzioni di arredamento a Catania

Arredare una nuova casa, o rinnovare l’arredamento della propria abitazione, è un vero piacere, soprattutto quando si presenta l’opportunità di scegliere tra una ricca gamma di mobili e complementi di alta qualità, selezionati dai migliori brand del settore e proposti ad un prezzo eccellente.

Mobili Giardina è un negozio di arredamento a Catania che permette di rimettere a nuovo ogni ambiente della casa con eleganza e originalità, grazie ad un vasto assortimento di mobili selezionati.

Il negozio rappresenta un vero punto di riferimento in tutta la provincia per la vendita di elementi e complementi d’arredo di prestigio, in grado di offrire un servizio completo e accurato, dall’assistenza e consulenza, alla realizzazione di progetti personalizzati, alla consegna e al montaggio, fino alla risoluzione di qualsiasi dubbio o imprevisto post vendita.

Progettazione di ambienti abitativi unici e realizzati su misura

I consulenti di Mobili Giardina sono a disposizione per offrire progetti su misura e per individuare la soluzione migliore in ogni ambiente situazione. Ogni progetto d’arredo viene studiato accuratamente in tutti i dettagli, per creare un perfetto equilibrio tra design, comfort e funzionalità.

Il rapporto tra la qualità e il prezzo è uno dei punti di forza dello store, che propone quanto di meglio sia reperibile sul mercato, al fine di soddisfare sia le esigenze di spazio che le preferenze di stile e di estetica.

Possibilità di richiedere il trasporto e il montaggio

Per chi desidera risparmiare tempo e velocizzare il lavoro, il negozio di arredamento propone la possibilità di usufruire di un servizio di trasporto e di montaggio da parte di tecnici esperti, in grado di lavorare con la massima precisione e attenzione.

Affidandosi al team di Mobili Giardina, il nuovo arredamento verrà montato e posizionato in base alle proprie indicazioni entro poche ore, ottenendo un risultato perfetto. Una possibilità senza dubbio interessante soprattutto per chi non fosse molto pratico nel lavoro di montaggio, che può essere richiesto sia per mobili singoli che per l’arredamento completo.

Assistenza completa per qualsiasi ulteriore problema

Per garantire ai propri clienti la tranquillità e la sicurezza, il negozio di mobili di Catania mette a disposizione un servizio di assistenza post vendita disponibile per ogni eventualità. Dalla risoluzione di problemi e dubbi, alla necessità di effettuare riparazioni e manutenzioni, allo smontaggio e rimontaggio dei mobili a causa di cambiamenti di configurazione dell’ambiente o di trasloco, gli operatori si impegnano in ogni caso ad individuare la soluzione migliore.

Promozioni e sconti su mobili e arredi di qualità

Periodicamente, Giardina propone anche promozioni interessanti e sconti su mobili e arredamenti completi, che permettono di infondere una nota di eleganza alla propria casa senza che sia necessario sostenere spese molto elevate.

Le offerte e gli sconti riguardano comunque mobili selezionati dai brand di riferimento del negozio, e spesso offrono la possibilità di arredare un intero ambiente, acquistando in promozione una cucina completa, ad esempio, o tutto il necessario per allestire la zona notte e le camere da letto della propria casa.