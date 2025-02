Modem in camera da letto: rischi e strategie per ridurre l’esposizione alle onde elettromagnetiche

L’uso diffuso di dispositivi connessi a internet ha reso modem e router Wi-Fi una presenza costante nelle abitazioni. Tuttavia, sistemare questi apparecchi in camera da letto potrebbe destare qualche preoccupazione, soprattutto per la possibile esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche (EMF). Sebbene le emissioni siano considerate di bassa intensità, alcuni studi hanno esplorato gli effetti sulla salute a breve e lungo termine. Analizziamo i possibili rischi e le strategie per ridurre l’impatto di queste radiazioni nell’ambiente domestico.

L’influenza delle onde elettromagnetiche sulla salute

I modem e i router trasmettono dati attraverso onde elettromagnetiche a radiofrequenza. Pur essendo ritenute sicure nei limiti stabiliti dagli enti regolatori, alcune persone riferiscono effetti collaterali legati a un’esposizione continua e ravvicinata. Ecco le possibili conseguenze nel breve periodo:

Alterazioni del sonno;

Mal di testa e stanchezza.

Di seguito, invece, gli effetti a lungo termine

Possibile correlazione con patologie gravi: L’Organizzazione Mondiale della Sanità, tramite l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), ha inserito le radiofrequenze nel gruppo 2B, indicandole come potenzialmente cancerogene. Tuttavia, le ricerche disponibili non forniscono ancora un quadro definitivo, rendendo necessarie ulteriori indagini scientifiche.

Possibili interferenze con dispositivi medici

Le persone che utilizzano strumenti elettronici per la salute, come pacemaker o altri impianti, dovrebbero prestare particolare attenzione alla vicinanza con i modem Wi-Fi. Le onde elettromagnetiche potrebbero causare interferenze, motivo per cui è consigliabile consultare un medico prima di collocare un router in camera da letto.

Strategie per ridurre l’esposizione alle onde EMF

Per chi vuole limitare al minimo l’impatto delle radiazioni elettromagnetiche, esistono diverse soluzioni pratiche da adottare in casa. Dove posizionare il modem?

Evitare la vicinanza al letto: Collocare il modem a una distanza adeguata dalla zona notte riduce l’esposizione diretta.

Sistemi di spegnimento e riduzione dell’uso

Utilizzare un timer: Impostare lo spegnimento automatico nelle ore notturne limita l’emissione di onde quando non è necessario mantenere il Wi-Fi attivo.

Buone abitudini per un sonno più salutare