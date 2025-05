Modena, ex senatore Giovanardi denuncia il furto della sua auto. La macchina non si è mai mossa dal luogo dov’era stata parcheggiata.

Castelvetro di Modena, piccolo comune dell’Emilia Romagna, è stato protagonista di una vicenda ambigua, ed a tratti, divertente.

L’ex Senatore Carlo Giovanardi qualche giorno fa ha esposto una denuncia per furto. L’uomo, dopo aver finito di pranzare in compagnia di alcuni amici, si è diretto verso la sua vettura; non lontana dal ristorante. Arrivato al parcheggio, la sua Audi era scomparsa. Dopo averla cercata per mari e per monti, l’ex senatore si è recato in caserma per denunciare quanto accaduto. Le sue parole:”Credevo fosse una zona tranquilla, e invece due ore dopo, quando sono tornato indietro, non ho più ritrovato l’auto”.

A due giorni dal presunto furto, gli agenti hanno ritrovato la macchina. Tutto bene, quel che finisce bene. Se non fosse che, la presunta vettura rubata è stata scovata nello stesso posto dove Giovanardi l’aveva lasciata inizialmente.