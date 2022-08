Modeste al Borussia Dortmund e Simeone si avvicina al Napoli

Il Borussia Dortmund ha il problema di dover sostituire il suo nuovo acquisto Sebastian Haller vittima di un tumore ai testicoli. La squadra tedesca aveva sondato il terreno per l’attaccante argentino Giovanni Simeone ma nelle ultime ore sembra aver scelto il nome del sostituto di Haller. A sorpresa il nome è quello di Anthony Modeste. L’attaccante francese è arrivato stamattina in città per sostenere le visite mediche e, successivamente, per firmare il contratto.

L’acquisto di Modeste da parte del club gallonero spiana la strada per Simeone verso lo stadio Diego Armando Maradona. Ma il “Cholito” al Napoli arriva soltanto se parte Andrea Petagna, oggetto dei desideri del Monza di Berlusconi. La società lombarda sta prendendo tempo per avvicinarsi alla fine del calciomercato e risparmiare sull’acquisto dell’attaccante in maglia azzurra.

Dall’altra parte l’allenatore del Verona, Cioffi, parlando di Simeone ha dichiarato: “E’ in partenza ed è anche giusto che si misuri con un calcio diverso, dopo tutti i gol segnati negli ultimi anni. Se poi dovesse restare, allora io farei i salti di gioia.” Ciò conferma la volontà del giocatore di voler cambiare aria e di misurarsi con squadre più competitive.

Le scelte di Simeone erano due: o il Napoli o il Borussia Dortmund. Con l’arrivo di Modeste la società tedesca non è intenzionata a comprare un altro attaccante. Invece la società partenopea ha bisogno di comprare un vice Osimhen ma il “Cholito” chiede di essere acquistato prima dell’inizio di campionato, programmato sabato 13 Agosto.

La società di Aurelio De Laurentis si muove su più fronti, oltre a monitorare Simeone sta cercando di acquistare anche il talento italiano Giacomo Raspadori. Il calciatore del Sassuolo nello scacchiere immaginato da mister Luciano Spalletti può sia alternarsi con Osimhen che con Kvaratskhelia. Manca ancora qualche settimana alla fine del calciomercato, quale saranno gli ultimi colpi del Napoli?