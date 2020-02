Moggi e il mercato del Napoli: “Il Napoli ha acquistato un calciatore dal grande futuro”

In questo calciomercato invernale la SSC Napoli ha dato il meglio di sé con Aurelio De Laurentiis che ha speso 95 milioni di euro per sistemare la squadra non solo per la stagione in corso, ma anche per la prossima. Nono a caso, due calciatori, Rrahmani e Petagna, arriveranno solo il prossimo giugno.

Ai microfoni di 7Gold è intervenuto Luciano Moggi. L’ex Napoli e Juventus ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche del mercato del Napoli. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Credo che Amir Rrahmani sia un buon difensore, anche se certi giocatori hanno un determinato valore soprattutto in base al contesto. Andrea Petagna è un ottimo attaccante, è ancora molto giovane e credo che potrebbe avere un futuro importante”.

Luciano Moggi, quindi, ha molto apprezzato il mercato messo a segno da parte della società partenopea ed ha deciso di rivelarlo senza nessun pregiudizio durante la sua intervista televisiva.

Come Moggi, anche un’altra persona illustre in ambito calcistico, Walter Novellino, ha esaltato il mercato partenopeo: “Petagna è un ottimo acquisto. Il mercato del Napoli lo giudico molto bene. Il mercato va vissuto con serenità, perché la società quando ti sposa, ti sposa a pieno. Petagna è uno che esce dalle marcature e viene a giocare dentro le linee. È un giocatore che sa tenere palla, la protegge bene, è cattivo agonisticamente e la palla non gliela levi mai”.

Gli acquisti di Aurelio De Laurentiis, quindi, hanno trovato un grande consenso da parte della critica sportiva ed anche da parte dei tifosi napoletani.