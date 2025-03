Moggi: “Il pareggio con l’Inter ha dato lo scudetto al Napoli”

L’ex dirigente bianconero Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, dando la sua idea riguardo al campionato di quest’anno. Secondo lui, il Napoli vincerà lo scudetto e il pareggio con l’Inter ha decretato la vittoria finale

Tanta follia e tanta competività nel campionato italiano di Serie A di quest’anno. Quattro squadre in 6 punti, tutte a lottare per un posto in Champions League e, stranamente, per la vittoria del campionato. Una vittoria finale che mai come quest’anno si ritrova ad essere non così scontata, visto che l’Inter comanda ma si ritrova ad avere Napoli e Atalanta immediatamente a seguire e la Juventus a -6.

Ogni passo falso potrebbe essere fatale per chi comanda, così come potrebbe esser stato il pareggio tra Inter e Napoli. C’è chi pensa che il Napoli potrebbe aver vinto lo scudetto con questo pari con l’Inter e questo qualcuno è Luciano Moggi. L’ex dirigente della Juventus è sicuro che i partenopei, alla fine, vinceranno il tricolore.

Le parole di Luciano Moggi

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Tuttomercatoweb Luciano Moggi: “La Juve? La cosa strana è che con tutte le criticità se batte il Verona è a sei punti dalla prima. C’è un allenatore che o impara a fare l’allenatore o va da un’altra parte. Non sa cosa voglia dire vestire la maglia bianconera”. Una presa di posizione netta… “Quando una squadra viene eliminata dalla Champions e un giocatore dice abbiamo sbagliato tutto e poi arriva lui e dice che rifarebbe tutto, beh…. Io avrei mandato a casa il tecnico. La precarietà principale della Juve è l’allenatore”.

Poi continua parlando del Napoli: “Ho la sensazione che il pareggio abbia decretato lo Scudetto al Napoli. L’Inter ha dodici-tredici partite abbastanza pesanti. Nel secondo tempo la squadra di Inzaghi non ha fatto un tiro in porta”.