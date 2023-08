Moise Kean ha comunicato le sue intenzioni alla Juventus

La Juventus sta ultimando il progetto della propria rosa per la stagione appena iniziata. In questa occasione, ci occuperemo di un giocatore che è oggetto di molte voci su una sua possibile partenza. Tuttavia, i piani per Moise Kean sono abbastanza chiari

Secondo il giornalista Nicolò Schira, l’attaccante non ha alcuna intenzione di lasciare i bianconeri. Nel mirino di Siviglia e Fulham, l’ex attaccante di Paris Saint Germain ed Everton intende conquistare l’appoggio di Massimiliano Allegri. In altre parole, Kean spera di ritagliarsi un posto alla Vecchia Signora 2023-2024.

Pressioni bianconere

Qualche settimana fa il giocatore ha parlato in una lunga intervista della sua carriera. Ecco cosa ha detto: “Naturalmente, il calcio è sempre stato il mio sogno. Poi, quando inizi a dare forma a un modo di lavorare, devi avere un sogno e credere in quello che stai facendo. Da quando avevo 9, 10 anni, sono sempre stato il più giovane a giocare in strada. Le persone intorno a me credevano più di me che avrei potuto diventare molto bravo. Mi ha aiutato a credere anche in me stesso. A 16 anni sono diventato il più giovane giocatore professionista nella storia della Juventus. Sono una persona che non sente la pressione. Sono sempre stato abituato a stare con persone più grandi. Mi ha spinto ad avere sempre più ambizione fin da giovane. Ci sono sempre momenti difficili. Ma so come uscirne, perché in ogni momento complicato c’è un risultato positivo. Non ho fretta, non mi faccio mai prendere dal panico, fa parte della vita. Tutto accade per una ragione, e l’unica cosa che posso fare è continuare a lavorare sodo”.