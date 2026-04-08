Tra i tanti attaccanti che hanno stupito la scorsa stagione in Serie A c’è anche il nome di Moise Kean. Negli ultimi anni il centravanti italiano è riuscito ad esprimersi al meglio e alla Fiorentina ha forse trovato la sua dimensione nonostante i problemi di quest’anno. Il padre di Kean, qualche anno fa, si è sfogato lanciando delle pesanti accuse contro suo figlio.

Ecco le sue parole: “Moise è sicuramente mio figlio, ma di lui non so nulla. Ho cercato di parlare con la Juventus, ai tempi sono andato dal Vicepresidente Pavel Nedved, ma non c’è stato nessun seguito a quella chiacchierata.” In quellata intervista il padre di Kean sembrava davvero deluso dall’ambiente della società bianconera.

Ha poi continuato a fare altre dichiarazioni Biorou Jean Kean ai microfoni di Juvenews.eu: “Io da più di un mese sono senza tetto. Non ho intenzione di fornire a nessuno informazioni su mio figlio, né ai giornalisti né alla società. Nessuno si è mai preoccupato per me, non inizierò io a farlo per gli altri”.

Biorou Jean Kean prosegue: “Sono attualmente per strada, devo pensare a me e a trovare un tetto, e non a dare informazioni e giudizi su chi sta meglio di me. Il sindaco di Fossano sa delle mie difficoltà e mi sta cercando una casa, potete chiedere conferma a lui”. Davvero una storia tragica quella di quest’uomo.