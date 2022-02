Moise Kean verso l’addio, Raspadori al suo posto

Moise Kean sembrerebbe non essere nei piani bianconeri della prossima stagione. Su di lui il Paris Saint Germain

Questa seconda avventura di Moise Kean in bianconero non si sta rivelando come si sperava. Il calciatore italiano sta deludendo le aspettative – anche per via del suo giocare spesso in un ruolo non suo – e a fine stagione potrebbe fare i bagagli per una nuova avventura.

Il suo cartellino è attualmente di proprietà dell’Everton, ma la Juventus ha l’obbligo di riscatto a determinate condizioni. Non è detto però che Andrea Agnelli e soci decidano di tenere il calciatore, decidendo di cederlo a qualche altra squadra. Il Paris Saint Germain sembrerebbe la più accreditata, con i francesi pronti a riaccogliere il talento della nazionale.

Il mancato trasferimento a Gennaio e le possibilità estive

Il Paris Saint Germain ha provato già nel mercato di Gennaio ad acquistare nuovamente Moise Kean. Il giocatore nella scorsa stagione ha collezionato presenze proprio con la rosa dei francesi, giocando buonissime partite in Ligue 1. Purtroppo in questa stagione ha già giocato con Everton e Juventus, cosa che secondo i regolamenti FIFA gli avrebbe precluso il poter giocare con una terza squadra.

I parigini, stando a fonti certe, avrebbero offerto uno scambio con Icardi. Rispedito al mittente, a causa del regolamento precedentemente citato. Ora però la trattativa si potrebbe sbloccare a fine stagione, con i bianconeri che potrebbero puntare su Giacomo Raspadori del Sassuolo per sostituire Moise Kean. Il calciatore emiliano intriga la dirigenza e il Sassuolo lo valuta circa 20 milioni, cifra che potrebbe salire nel caso in cui dovesse continuare la buona stagione vista fino ad ora.