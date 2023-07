Moissanite, una scelta morale per il tuo gioiello

Quando parliamo dei diamanti, siamo abituati a descriverli come “i migliori amici delle donne”. Ma è davvero così? Al di là dell’aspetto estetico e del valore, che indubbiamente possono esercitare un certo fascino, si parla troppo poco della cosiddetta “via insanguinata dei diamanti”.

Comprare un gioiello, infatti, dovrebbe – anzi, deve – essere una scelta etica. In che senso? Semplice: ci sono molti brillanti che possiamo considerare come alternativa al diamante. Tra i più amati negli ultimi anni troviamo la moissanite: vediamo perché dovremmo prenderla seriamente in considerazione.

Lo sfruttamento dei diamanti

Lo sfruttamento dei diamanti avviene secondo diverse modalità: giacimenti primari e secondari presentano infatti delle differenze sostanziali. Conoscete il cosiddetto Big Hole in Africa? È un esempio perfetto dello sfruttamento di un giacimento primario: si scava un buco sempre più profondo, fino a quando non è più redditizio, passando per il cosiddetto “cave blocking”, dove si vanno infine a scavare dei pozzi verticali nella miniera, sia dentro che attorno. Il Big Hole in Sudafrica oggi ha una profondità di 1.200 metri.

Lo sfruttamento dei giacimenti secondari, invece, è più artigianale, se così possiamo dire. La tecnica, in questo caso, prevede di estrarre i sedimenti dai corsi d’acqua usando un setaccio, per poi separare la ghiaia dai diamanti stessi. Naturalmente è un metodo molto lento, che di solito non ha nemmeno una lunga durata: i giacimenti sono solitamente in Brasile, in Africa Centrale e anche in Venezuela.

Cos’è il diamante insanguinato

A tal proposito è doveroso dare la definizione di diamante insanguinato – noto anche come diamante di sangue o diamante di guerra o diamante sporco – ovvero un diamante che viene estratto in una zona di guerra. Spesso, a estrarlo sono minatori schiavi e/o bambini che sono stati venduti in modo clandestino.

L’allarme dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro

Abbiamo un problema: se guardando un diamante non pensiamo al lavoro che c’è dietro, non sappiamo davvero qual è lo scenario economico, politico e sociale che lo ha “condotto” fino a noi. A ricordarcelo è uno studio dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. “I bambini minatori scavano ed estraggono minerali dalle miniere sotterranee; si tuffano nei fiumi e nei tunnel allagati; trasportano pietre e carbone sulle proprie spalle o con carriole nelle miniere di superficie”.

Leggere queste frasi, nel 2023, è agghiacciante. In un mondo sempre più digitalizzato, globalizzato e attento ai diritti umani, ancora oggi c’è una parte della popolazione – e stiamo parlando di minori – che, per sopravvivere, viene sfruttata sulla via dei diamanti.

Questi bambini si ritrovano spesso a scavare nella sabbia, nella roccia, o ancora nella terra. Come ricorda anche ActionAid, molti minori scendono anche a 170 metri di profondità nella terra, e vengono esposti a diverse sostanze dannose per l’estrazione dei minerali. Tra cui, lo ricordiamo, il cianuro, il mercurio e gli esplosivi stessi.

La moissanite, una scelta etica

È difficile leggere determinate cose e rimanere indifferenti. Ed ecco perché, quando compriamo un gioiello, non dobbiamo mai perdere di vista questi aspetti. Anzi. Dobbiamo prendere più scelte consapevoli, a sostegno dell’ambiente e di tutti i minori che, ancora oggi, purtroppo, si ritrovano ad essere sfruttati per il benessere di pochi. Ai bambini viene tolto il diritto alla spensieratezza: viene tolto il diritto di essere semplicemente… bambini.

Ecco perché è importante parlare della moissanite come alternativa al diamante: i gioielli in moissanite possono essere acquistati su Diamondshero.it, il portale di gioielleria italiana online che vende brillanti in moissanite certificata e garantita a gioiellerie, laboratori orafi e privati.

Cos’è la moissanite

Al momento, è considerata un’alternativa etica al diamante, il miglior sostituto, anzi, se consideriamo anche la qualità e il prezzo. La sua durezza è paragonabile al diamante, ma non solo: questi gioielli possono essere indossati senza il timore di graffi o di opacizzazione. È considerata la gemma più brillante al mondo e, in effetti, la brillantezza supera quella del diamante stesso.

Per dire di “sì”, per stupire il partner, per fare un regalo davvero unico e speciale, è possibile visitare il sito Diamondshero.it, scegliendo di non finanziare né guerre né favorire lo sfruttamento dei minori per l’estrazione del diamante.