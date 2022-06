Molina, la Juventus punta ad uno sconto ma si inserisce il Barcellona

Dalla Spagna danno forte l’interesse del Barcellona per Nahuel Molina, intanto la Juventus vorrebbe uno sconto dall’Udinese

La Juventus e Nahuel Molina si avvicinano sempre più, con i bianconeri che sembrano intenzionati ad acquistare il calciatore argentino ad ogni costo. La richiesta dell’Udinese è elevata – circa 30 milioni – ma sembrano esserci margini di trattativa.

I bianconeri vorrebbero provare a chiudere a 15-20 milioni, ma la trattativa potrebbe smuoversi nel caso in cui dovessero inserire delle contropartite gradite ai friulani. Il tempo però stringe e dopo l’uscita dell’Atletico Madrid sembra inserirsi un’altra contendente alla corsa per il giocatore.

Il Barcellona fa sul serio

A riportarlo sono i media spagnoli, secondo cui i blaugrana vorrebbero inserirsi nella trattativa per Nahuel Molina. L’argentino è ritenuto come il possibile erede di Jordi Alba per la fascia, ma la richiesta di 30 milioni sembra spaventare – e non poco – gli spagnoli. La crisi economica del club spagnolo si ancora percepisce e continua a far danni. Probabile che verrà ceduto qualcuno quest’estate, con Frenkie De Jong come primissimo indiziato.

La Juventus al momento è in netto vantaggio – anche per via dei buoni rapporti con l’Udinese – ma deve stare attenta. L’interesse di una squadra come il Barcellona potrebbe rendere tutto più difficile e scatenare una possibile asta. Nonostante il periodo non propriamente brillante – a livello economico – il Barcellona resta comunque il Barcellona e il suo appeal potrebbe far pendere l’ago della bilancia dalla propria parte. Resta da capire la volontà di Molina e come si evolverà la situazione, ma tutto sembra andare per il meglio per i bianconeri.