Molina, la Juventus tratta con l’Udinese

Nahuel Molina sembra avvicinarsi alla Juventus. Il calciatore argentino è trattato dai bianconeri, che ne starebbero già parlando con i Pozzo

Federico Cherubini e soci sembrano voler fare le cose per bene, per questo calciomercato estivo. Servirà un esterno e il preferito sembra essere Nahuel Molina dell’Udinese. Per il calciatore argentino serviranno almeno 35 milioni di euro.

La Juventus avrà bisogno però di battere la concorrenza, con Napoli e – sopratutto – Atletico Madrid pronte a soffiarglielo. Sopratutto la squadra di Diego Simeone sembra agguerrita, anche perché ha bisogno di rinforzare la corsia laterale e Molina sembrerebbe essere il primo tassello per poterlo fare.

Il 24enne si avvicina

Nonostante sembrava essersi allontanata, la Juventus starebbe ancora trattando per il giocatore dell’Udinese. Dall’Inghilterra, infatti, danno per calda la candidatura della squadra di Andrea Agnelli sul calciatore.

Massimiliano Allegri avrebbe già dato il consenso all’acquisto del calciatore argentino, che potrebbe dare qualità ad una fascia destra bianconera che è apparsa fin poco entusiasmante in questa stagione. Alex Sandro è in uscita – bisogna capire cosa ne sarà di lui – mentre Pellegrini non potrà fare perennemente il titolare.

In alternativa a Nahuel Molina, la Juventus starebbe trattando vari profili tra cui anche quello di Raoul Bellanova. L’ex Milan e Bordeaux è appena retrocesso in Serie B con il Cagliari e potrebbe venir via ad un prezzo da discount. La Juventus lo monitora da mesi e rispetto all’argentino potrebbe essere un rinforzo di futura affidabilità e con costi poco esosi. La Juventus continua a guardare alle occasioni, ma il mercato sembra infiammarsi.