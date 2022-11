Momblano: Juventus che vuole regalarsi Odriozola

Secondo Momblano la Juventus potrebbe cercare di acquistare Alvaro Odriozola nel mercato invernale. Un regalo natalizio per Allegri

Intervenuto sul canale Twitch di Juventibus, il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato della trattativa che porterebbe Alvaro Odriozola dal Real Madrid alla Juventus. I bianconeri, secondo Momblano, starebbero lavorando sotto traccia per arrivare al calciatore.

Una trattativa definita semplice dal giornalista, che ha ribadito come il Real Madrid stia facendo di tutto per privarsi del terzino spagnolo. Giocatore che potrebbe essere utilissimo ai bianconeri, specialmente per via della poca abbondanza proprio in quel ruolo.

Cosa ha detto Momblano

Prendete la notizia con le pinze, anche se negli scorsi giorni la notizia è uscita un po’ ovunque. Questa potrebbe dunque essere l’ennesima conferma, per un giocatore che potrebbe ritrovarsi nuovamente a giocare in Serie A. Infatti, nella scorsa stagione ha giocato alla Fiorentina e con ottimi risultati.

Momblano ha detto, intanto: “Odriozola è un nome sul quale c’è un dialogo aperto con il Real Madrid perché praticamente ce lo regala. Il Real Madrid sta facendo di tutto per cedere Odriozola”. Parole di speranza per il popolo bianconero, dunque, anche se come detto vanno prese con le pinze. Il giocatore è sicuramente partente, con il Real Madrid che vorrebbe circa 12 milioni di euro per privarsene.

Sul giocatore ci sarebbero anche gli inglesi del Nottinham Forest, anche se appare improbabile un suo trasferimento in Premier League. Gli inglesi viaggiano a ritmi bassissimi e attualmente sono ultimi in classifica a -3 dalla zona salvezza. La Juventus potrebbe provarci concretamente.