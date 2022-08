Monaco su Anguissa, ma il Napoli non vuole cedere

I monegaschi si sarebbero fatti avanti nelle scorse settimane per Anguissa e starebbero continuando a monitorare la pista

Non solo Adrien Rabiot e Seko Fofana nella lista del Monaco per il centrocampo. I monegaschi stanno cercando un centrocampista, dopo la partenza di Fabregas e Tchouameni, e sembrerebbe esserci anche il nome di Anguissa del Napoli tra i desideri.

Il Monaco avrebbe già fatto un’offerta al Napoli per il camerunense ex Fulham, che però sarebbe finita direttamente tra le rifiutate. Il calciatore continua a piacere, ma i partenopei vorrebbero trattenerlo a tutti i costi.

Luciano Spalletti non vuole perderlo

A spingere per la sua permanenza sarebbe anche Luciano Spalletti, reo del ritenerlo una pedina importante per il proprio scacchiere tattico. Il camerunense, infatti, è uno dei giocatori che il tecnico partenopeo preferisce maggiormente e perderlo significherebbe creare malumore nell’ambiente.

I monegaschi, intanto, continuano a monitorare altre piste. Oltre a Rabiot e Fofana, sembrerebbero essere forti gli interessi per Boubakary Soumaré del Leicester e Mohamed Camara del Salisburgo. Quest’ultimo sembrerebbe, al momento, essere in vantaggio rispetto agli altri. Il calciatore maliano, infatti, piace parecchio al Monaco e potrebbe vestire la maglia biancorossa nel caso in cui il club di Ligue 1 trovasse l’affondo.

Intanto Anguissa resterà, quasi con sicurezza, nel capoluogo campano. Dopo il riscatto avvenuto ormai un mese fa, il calciatore camerunense sembra poter rimanere ancora a lungo in Serie A. Nelle scorse settimane anche la Roma avrebbe tentato un approccio per lui, ma senza alcun successo. Il Napoli punta forte sul ragazzo, che non dovrebbe partire.