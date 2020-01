Mondo del calcio in lutto, è morto Julan: fatale il terribile incidente stradale

Una tragica notizia scuote ancora una volta il mondo del calcio. Come confermato in una nota ufficiale dal suo club, le condizioni di Nathael Julan si sono aggravate nelle ultime ore e il calciatore è deceduto: “Il club ha avuto l’immenso dolore di apprendere, questo pomeriggio, la morte del suo giocatore Nathael Julan. In questo tragico giorno, tutti i membri del club si uniscono per inviare le loro tristi condoglianze alla famiglia di Nathael“.

Il calciatore era ricoverato in Ospedale dallo scorso 30 dicembre a seguito di un terribile incidente stradale. Aveva da poco terminato la seduta d’allenamento con la sua squadra, il Guingamp, quando, per cause ancora sconosciute, è finito fuori strada. Il giocatore stava facendo ritorno a casa.

Sin dall’inizio le sue condizioni sono sembrate molto gravi ed ieri è arrivata la tragica notizia. Le ferite riportate, infatti, erano troppo gravi e il giovane Julan non è riuscito a sopravvivere.

Nathael Julan ha iniziato la sua carriera professionista nell’anno 2014 con Le Havre prima di passare al Guingamp nel 2018. Con la squadra francese il centravanti non aveva trovato molto spazio, così, lo scorso anno, decise di andare in prestito al Valenciennes dove riuscì a siglare anche due reti.

La dirigenza del Guingamp, allora, credendo nelle sue potenzialità, ha deciso di farlo ritornare in squadra. Si tratta di un terribile notizia che ha scosso il mondo del calcio non solo francese.