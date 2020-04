Mondo del cinema in lutto, è morta Patricia Millardet: aveva 63 anni

Oggi pomeriggio, una crisi cardiaca si è portata via Patricia Millardet. La nota attrice aveva compiuto 63 anni lo scorso anno ed era particolarmente famosa per aver recitato in La Piovra. Con il suo ruolo di Silvia Conti, Patricia era diventata famosa in Italia per aver interpretato il giudice dal 1989 al 2001.

Dichiarava “penso che Silvia piaccia al pubblico perché è molto morale, pulita, disponibile. All’ inizio questo ruolo mi faceva paura, ero nervosa. Quest’ anno è andata meglio. Per rendere vero un personaggio bisogna crederci profondamente, e io mi sono sforzata di pensare e agire come lei. Mi sono molto divertita a interpretarla, è così sicura di sé“.

“Rulli e Petraglia, gli sceneggiatori, hanno scritto un ruolo perfetto. Solo su un punto non ci siamo trovati d’ accordo. Silvia non poteva innamorarsi di Licata. C’ era un momento in cui lei avrebbe dovuto andare incontro a Davide. Mi sono ribellata“.

Patricia è nata nel 1957 in Nuova Aquitania ed ha recitato in numerosi film tra i quali il tempo delle mele 2, Assicurazione sulla morte. Con la sua morte, il cinema non può che essere in lutto.

L’attrice ha iniziato a recitare in età davvero molto giovane e con La Piovra aveva raggiunto il suo più grande successo personale