Monica Bellucci, dice definitivamente addio a Tim Burton

Tra Monica Bellucci e Tim Burton è finita. Il regista americano e l’attrice italiana si dicono definitivamente addio, lasciandosi alle spalle una storia di tre anni.

I due hanno sempre vissuto la loro relazione lontano dalle luci dei riflettori. Anche l’annuncio della loro separazione si è mantenuto in linea con tale principio. L’agenzia AFP ha dato la notizia senza aggiungere alcun tipo di dettaglio sulle motivazioni o sui retroscena; lasciando tutto all’immaginario del pubblico.

Monica e Tim si sono conosciuti nel lontano 2006, durante il Festival di Cannes. Soltanto nell’2022 tra i due è scoppiato l’amore. In occasione del Lumière Festival di Lione lei ebbe l’onore di consegnargli un premio alla carriera. E fu in quel momento che la freccia di Cupido colpì il cuore di entrambi.

Il regista americano al tempo si era da poco lasciato alle spalle la relazione con Helena Bonham Carter, madre dei due suoi figli Nell e Billy. Nell’2023 uscì la prima foto che li ritraeva insieme. La rivista “Paris Match” rivelò il grande scoop con una serie di immagini, in cui i due apparivano mano nella mano, mentre passeggiavano piacevolmente tra le strade della capitale francese. Fu proprio la Bellucci a confermare la notizia. Le sue parole sono rimaste nella storia: “Lo amo, sono felice”.

I due divi dello spettacolo sono sempre stati amanti della privacy. L’ultima volta che sono stati visti insieme è stata alla Mostra del Cinema di Venezia nell’2024. Sembrava che ci fosse molta complicità ed amore. Eppure, dopo quasi un anno da quell’evento, è arrivata la notizia della rottura.