Monica Bertini, il nuovo volto di Sport Mediaset si racconta: “Io diversa da Giorgia Rossi. Mi ispiro alla D’Amico”

Sport Mediaset da oggi ha un volto tutto nuovo ed è quello dell’affascinante Monica Bertini. La giornalista di Parma, dopo le esperienze fatte su Sportitalia e Sky Sport, era approdata alla redazione del broadcast del “biscione” nel 2016 conducendo programmi come Tiki Taka e seguendo gli speciali per il mondiale di Russia e la Uefa Champions League. Come detto, da oggi toccherà a lei prendere il posto di Giorgia Rossi alla guida del giornale sportivo di Italia Uno e con quello anche tutto il settore dell’informazione calcistica.

Alla rivista Oggi la stessa Bertini ha spiegato: “Sono davvero molto contenta, anche se tutto è capitato un po’ per caso. Avevo ricevuto altre proposte, ma sono un’aziendalista di ferro e, pur non avendo nulla all’orizzonte, avevo scelto di continuare a credere nel mio progetto Mediaset. E poi è andata alla grande! Dopo Giorgia Rossi il calcio Mediaset sono io? Al momento, così sembra. Probabilmente sono stata scelta anche per dare un taglio netto con il passato: io e Giorgia siamo molto diverse, abbiamo due modi di condurre molto differenti”.

Parole che non lasciano spazio a fraintendimenti. La meravigliosa e preparatissima trentottenne svela poi il proprio modo di condurre che, a suo dire, dovrebbe rendere più coinvolgente il modo di fare informazione sportiva. “Quando scendo in campo – questo è per me lo studio – mi immagino sempre che sia un salotto: mi piace l’idea che chi è davanti al televisore e sceglie un programma si senta a casa. Il pubblico deve sentirsi parte integrante della trasmissione. Non devo insegnare niente a nessuno, voglio parlare a qualcuno e con qualcuno”.

La conversazione poi si fa più intima quando si sposta sulla sfera privata della Bertini, tornata da poco single dopo il matrimonio con l’ex giocatore siciliano, Giovanni La Camera. A tal proposito la giornalista dichiara: “Siamo separati. Ho appena letto che il mio sarebbe stato un breve matrimonio, durato due anni. Ci tengo a dire che è durato dieci anni. Al mio ex marito sono affettivamente ancora legata, gli voglio un bene dell’anima, e non mi piace che venga sminuito il tempo vissuto insieme. È stata una bellissima storia in cui siamo cresciuti insieme. Abbiamo semplicemente capito che il nostro matrimonio era evoluto in una profonda amicizia, quasi fratellanza, e quindi le nostre strade si sono divise. Lui ha una nuova compagna e una meravigliosa bambina e io mi sto gettando anima e corpo nel lavoro“.

Un cliché, quello tra la giornalista sportiva e il calciatore che non tramonta mai. Così come non ci sarebbe neppure troppo da scandalizzarsi quando Monica Bertini svela: “Modelli? Detesto chi copia. Io penso che Ilaria D’Amico abbia fatto scuola, è una donna che ha grandi qualità e ha aperto una strada. Sicuramente se mi devo rivedere in qualcuno il nome è il suo”.