Montella: “Demme ci piace, ma il Napoli…”

Vincenzo Montella, attuale allenatore dell’Adana Demirspor, ha parlato di uno degli obiettivi di mercato della sua squadra: Diego Demme. L’italo-tedesco è nel mirino

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Vincenzo Montella ha parlato della situazione legata al mercato del suo Adana Demirspor. I turchi stanno cercando un centrocampista e il preferito dell’allenatore italiano sarebbe proprio quel Diego Demme in forza al Napoli.

L’italo-tedesco piace e non poco, specialmente perché sarebbe il tassello giusto per completare una rosa che punta davvero in alto per la seconda parte di stagione. L’obiettivo è arrivare in Europa, con il terzo posto che è attualmente a portata di mano. Il Galatasaray, primo in classifica, è meno raggiungibile ma si può provare a vincere anche il titolo.

Le parole di Montella

L’allenatore italiano parla senza mezzi termini, specificando come non dipenda da lui se il giocatore possa arrivare o meno. Il Napoli, in fase di vendita, ha sempre dimostrato di essere un cliente ostico e di non svendere mai i propri calciatori. Montella e i dirigenti dell’Adana Demirspor dovranno tentare ogni approccio possibile prima di ottenere il benestare degli azzurri e poter prendere l’ex centrocampista del Red Bull Lipsia.

Intanto, ecco cosa ha detto Vincenzo Montella: “Qualcosa stiamo provando a fare anche se non è semplice. Ci manca qualcosa in alcune posizioni, vediamo… Demme? Vediamo se il Napoli lo cede, non so se è in uscita. E’ comunque un giocatore molto interessante, lo seguivo tantissimo anche quando allenavo a Firenze, prima che il giocatore arrivasse in A”