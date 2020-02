Monterusciello, denunciato ennesimo possessore di “pezzotto”

In data 28 febbraio, è stato denunciato un ennesimo possessore del famigerato “pezzotto”. Abitava a Monterusciello.

GUERRA APERTA – Negli ultimi giorni la guardia di finanza sta attuando una vera e propria strategia, non più solo riguardo i venditori, ma anche contro gli utilizzatori abusivi dei canali televisivi e streaming a pagamento. Tra questi figurano Sky, Netflix ma soprattutto Dazn per le partite di calcio. Guerra aperta quindi contro chi possiede un pezzotto, come per esempio l’ultimo colpevole di questo crimine. Le Fiamme Gialle hanno intercettato un segnale proveniente da Monterusciello e non hanno esitato a passare all’azione. Si sono diretti verso la casa dalla quale proveniva il segnale e ne hanno denunciato il proprietario.

IL PEZZOTTO – Per coloro che non lo sapessero, con il termine “pezzotto” si intende un abbonamento illegale tramite il quale si accede, attraverso strumenti come decoder manomessi, a servizi televisivi a pagamento. Le cosiddette Pay TV vengono quindi violate da questi utilizzatori anonimi, i quali pagano una somma irrisoria invece del prezzo pieno richiesto. Una vera minaccia per le grandi enti di televisione a pagamento