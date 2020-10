Montervino: “Napoli completo con Bakayoko, sono molto contento del suo acquisto”

L’ultimo calciomercato estivo è stato condotto in maniera eccellente da parte della SSC Napoli, la quale è andata a puntellare proprio quei settori che richiedevano nuovi calciatori per migliorare l’organico.

A parlare del mercato azzurro ci ha pensato anche Francesco Montervino. L’ex centrocampista del Napoli ha parlato anche di Bakayoko, ritenendo il giocatore un vero e proprio affare per la società partenopea. Ecco i principali aspetti evidenziati.

“Bakayoko non va solo a migliorare l’organico, ma lo completa del tutto. Senza di lui, il Napoli avrebbe avuto una lacuna importante. Sono stato più contento dell’acquisto di Bakayoko che di Osimhen, sono anni che dico che al Napoli serve“.

Da ex centrocampista, quindi, Francesco Montervino è andato ad elogiare il colpo messo a segno da parte di Aurelio De Laurentiis e Rino Gattuso.

Montervino ha infine aggiunto: “Gli azzurri vogliono lottare per qualcosa di importante e per farlo avevano bisogno di calciatori funzionali al gioco di Gattuso. Quello che non concepisco è il fatto di non aver acquistato un terzino sinistro“.