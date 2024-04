Montezine: “La famiglia reale proprietaria del PSG ha intenzione di investire sulla SSC Napoli”

Ai microfoni di Radio CrC è intervenuto Fabio Cesar Montezine, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli: “Sono 20 anni che vivo in Qatar e so che la famiglia reale già proprietaria del PSG, ha intenzione di investire fondi sulla SSC Napoli. Me lo hanno rivelato diversi amici che conoscono gli Al Thani”.

In ogni caso, non è la prima volta che si parla di una possibile cessione della SSC Napoli agli arabi, parole spesso smentite dalla stessa dirigenza.

“Quando un anno fa mi hanno offerto 2,5 miliardi e mezzo per il Napoli mi sono chiesto: mi servono? Avrei dovuto comprarmi una squadra in Inghilterra, ma io ho origini napoletane. II Napoli ha un valore?”.

“È un giocattolo della famiglia De Laurentis, non vedo motivi per cederlo fin quando non ci stancheremo”, aveva dichiarato il precedente azzurro lo scorso anno.