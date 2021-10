Monza, ipotesi Gennaro Gattuso come nuovo allenatore

Dopo un’estate vissuta da protagonista per qualche settimana, Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli, vuole già rimettersi in gioco. Il tecnico calabrese era destinato alla Fiorentina, ma poi le cose non andate nel verso giusto per vari motivi.

E’ notizia recente che un club di serie B, ovvero il Monza di Silvio Berlusconi e Galliani, starebbe pensando proprio a “Ringhio” per la panchina della suddetta squadra.

Al momento, sulla panchina del Monza vi è Giovanni Stroppa, ex allenatore del Crotone ed ex calciatore del Milan, che però non sta facendo benissimo e sta faticando a trovare la quadra.

Infatti, sono solo nove i punti raccolti nelle prime sette giornate. Decisamente pochi per chi, come il Monza, punta a salire nella massima competizione, la serie A.

Dal momento quindi che Giovanni Stroppa potrebbe essere esonerato se le cose non cambiano nel breve, il club guidato da Berlusconi e Galliani potrebbe proprio puntare su Gattuso per portare avanti il loro progetto ambizioso, anche se convincere “Ringhio” a scendere di categoria non sarà affatto facile.