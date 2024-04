Monza-Napoli, Sousa in tribuna: possibile accostamento alla panchina partenopea?

Durante l’ultima partita di Serie A tra Monza e Napoli, sulla tribuna c’era anche Paulo Sousa. Dopo l’esonero dalla Salernitana, il mister è attualmente libero. Bisogna capire il motivo per cui il mister era allo stadio, ma, lo scorso anno, proprio l’ex granata è stato ad un passo dagli azzurri.

Aurelio De Laurentiis, come lo scorso anno, è alla ricerca di un nuovo allenatore. I nomi maggiormente chiaccherati sono quelli di Italiano e Conte, ma la dirigenza azzurra ha sempre stupito tutti, come lo scorso anno dove alla fine, tra una lista di quaranta nomi, è arrivato Rudi Garcia.

Il Presidente del Napoli potrebbe quindi ripetersi, e per questo non si può scartare nessuno. Ma, come giocherebbe il Napoli con l’eventuale approdo di Paulo Sousa sulla panchina partenopea? Ovviamente ci sarà una vera e propria rivoluzione. Bisogna, però, capire come si muoverà il Napoli sul mercato, dal momento che molti saranno i calciatori ad andare via, in primis Victor Osimhen e Piotr Zielinski.

Come nuovo difensore, è sempre forte il nome di Scalvini, ma, dato il suo prezzo elevato, si potrebbe puntare su un calciatore diverso. Un altro nome forte è quello di David Hancko o Alessandro Buongiorno. A centrocampo, potrebbe arrivare uno tra Ferguson e Kang-in Lee, mentre in attacco, con l’arrivo di Sousa, potrebbe spuntarla il top player della Salernitana, Dia, il quale per il momento prenderebbe il posto di Simeone. Come attaccante titolare, invece, in cima alla lista i nomi di Gimenez e David.

Potrebbe quindi essere questo il nuovo Napoli di Paulo Sousa: (4-3-3) Meret, Rrahmani, Hancko, Di Lorenzo, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Kang-in Lee, Kvara, Ngonge, Dia.