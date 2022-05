Monza, obiettivo Serie A raggiunto: ora si pensa a formare la squadra. Nel mirino anche Ounas

Il Monza ha tentato la grande impresa di salire in Serie A e ora si prepara per la prossima stagione di campionato. Tanti i nomi interessanti, un unico obiettivo: affermarsi in campionato, diventare competitiva e non retrocedere. Nel mirino anche Ounas del Napoli.

Si punta in alto

Il presidente Berlusconi è stato molto chiaro: l’obiettivo del Monza è puntare in alto, essere competitiva, e perché no, puntare allo scudetto. Non solo salvezza, quindi, ma anche determinazione di salire in cima alla classifica.

Per questo, la sessione estiva di calciomercato rappresenta una grande occasione per la squadra. Tanti i nomi nel mirino del club, tra questi anche Adam Ounas del Napoli. La Gazzetta dello Sport ha spiegato che l’algerino potrebbe tornare molto utile.

“La storia ha più volte raccontato di un Galliani sorprendente, capace di colpi clamorosi. Anche a Monza, quando dal cilindro tirò fuori due nomi come quelli di Balotelli e Boateng. Alla fine non sono stati utili per la promozione, ma hanno fatto capire come il Monza possa arrivare ovunque. Un giocatore che al Monza è sempre piaciuto è l’algerino Adam Ounas del Napoli, già sondato in questa stagione” scrive il quotidiano.