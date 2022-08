Monza su un giocatore bianconero, chiesto il prestito

Il Monza avrebbe chiesto il prestito di un altro centrocampista della Juventus. Dopo Filippo Ranocchia, un altro calciatore potrebbe finire ai brianzoli

Il mercato del Monza non si ferma qui e potrebbe intrecciarsi nuovamente con quello della Juventus. I brianzoli, infatti, avrebbero chiesto informazioni per Nicolò Rovella ai bianconeri. Dopo aver preso in prestito Filippo Ranocchia, Galliani e Berlusconi potrebbero dunque buttarsi su un altro centrocampista in forza alla Vecchia Signora.

L’ex Genoa è in bilico tra la permanenza in bianconero, con Allegri che lo sta valutando attentamente, e la possibilità di partire in prestito. Nelle scorse settimane anche altre squadre italiane avrebbero cercato i bianconeri per prelevare il giocatore, ma il Monza sembra voler fare la voce grossa.

Galliani potrebbe spuntarla

Per ora sono solo sondaggi, almeno stando alle voci trapelate in questi giorni, ma Adriano Galliani sembrerebbe intenzionato a completare il centrocampo del proprio Monza inserendo proprio il giocatore classe 2001. La Juventus, però, potrebbe arrivare addirittura a non cedere.

Con l’infortunio di Pogba e la volontà di effettuare pochi movimenti in quella zona del campo. E’ possibile, dunque, che i bianconeri cerchino di trattenere il giovane per non dover ricorrere nuovamente al mercato. Nel caso in cui Rovella partisse sarebbe unicamente in prestito, anche perché da Torino puntano fortemente sul giocatore tanto da volerlo rendere un potenziale titolare del futuro. Il massimo prevedibile sembrerebbe un prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Vecchia Signora, ma per come stanno attualmente le cose bisognerà aspettare per saperne di più.