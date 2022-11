Morabito “Haaland alla Juve: era fatta. Poi mi hanno detto di no”

Erling Haaland sarebbe potuto essere un calciatore della Juventus, ma qualcuno ha detto no. A rivelarlo è Vincenzo Morabito

Difficile capire perché sia accaduto, ma ormai è troppo tardi. Erling Haaland è attualmente il giocatore più costoso al mondo, ma tra i vari retroscena sul possibile arrivo in bianconero di ormai due stagioni fa ne è uscito uno nuovo.

A parlare è nuovamente Vincenzo Morabito, agente di mercato che ha parlato nuovamente dell’approdo mancato del norvegese alla corte di Andrea Agnelli. A quanto pare a dire “no” sulla trattativa fu una figura influente all’interno della società.

Le parole di Morabito

L’agente ha detto: “Stavo facendo l’operazione con Marotta e Paratici. Era tutto fatto. La domanda che secondo me ha influito poi nella non riuscita era dove va? Non va in Primavera, non va in prima squadra… Poi il costo era elevato e Marotta ha detto di no. Non abbiamo la possibilità di inserire giocatori importanti in Italia”.

Il calciatore bianconero avrebbe potuto tranquillamente vestire la maglia bianconera. Tempo fa Morabito disse: “Haaland è stato vicino alla Juventus quando aveva 16-17 anni e giocava in Norvegia. Nei giorni scorsi, riguardando il mio archivio, ho ritrovato la mail del 3 novembre 2017 nella quale Cherubini, al tempo uomo mercato del vivaio, mi incaricò di mediare con il Molde. Si affidò a me consapevole delle mie conoscenze in Scandinavia e in particolare del mio rapporto privilegiato con Jim Solbakken e con Ole Gunnar Solskjaer, nel 2017-18 allenatore di Haaland nel Molde”. Una trattativa che dunque avrebbe potuto regalare ai bianconeri un grosso talento.