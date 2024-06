Morata avverte Juventus, Milan e Roma: “Non posso restare a Madrid se…”.

Alvaro Morata ha lanciato un richiamo ai tre club di Serie A dopo aver avvertito che “non posso restare all’Atletico Madrid se non gioco”

L’attaccante si sta preparando per la partecipazione della Spagna a EURO 2024, nello stesso gruppo di Italia, Croazia e Albania. “Vedo quello che dicono i media e i dirigenti sanno di cosa parlo, quindi lo dico chiaramente”, ha detto Morata a El Larguero.

“Non ho parlato con nessuno, ma se vedo che l’Atleti vuole ingaggiare otto attaccanti, ho l’impressione di non essere la priorità del club” dice l’ex Juventus, che poi ha continuato con: “Ho 31 anni, ne compirò 32 a ottobre, quindi non posso rimanere all’Atletico Madrid se non giocherò”.

Morata preferirebbe tornare in Serie A

Il giocatore era già stato accostato alla Juventus per la terza volta, ma potenzialmente anche al Milan o alla Roma, che sono tutte alla ricerca di un centravanti. Un ritorno in Italia sarebbe la sua opzione preferita, in parte per i suoi precedenti successi in Serie A, ma anche perché sua moglie Alice è italiana.

Il suo contratto prevede una clausola di uscita di 15 milioni di euro e, pur di giocare regolarmente, Morata potrebbe accettare uno stipendio molto più basso, pari a soli 4-5 milioni di euro a stagione. Secondo Calciomercato.com, si tratta di circa la metà del suo attuale stipendio a Madrid. Il giocatore, dunque, potrebbe tornare finalmente in Italia dopo aver trattato a lungo con Juventus e Roma nella scorsa stagione. Che siano proprio queste due ultime squadre le sue priorità in caso di ritorno?