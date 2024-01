Morata in Arabia? Al-Shabab ci pensa

La stagione di Alvaro Morata sta risultando come una delle migliori: 17 reti fino a questo momento tra Liga e Champions League, mentre 0 nell’ultima partita di Supercoppa, il quale i cochoneros hanno perso 5-3 nella semifinale nel derby contro il Real Madrid.

L’attaccante ex-Juve e Real rappresenta una delle prime minacce per l’Inter, che dovrà affrontare la squadra di Simeone agli ottavi di Champions League, potrebbe lasciare il club madridista nella sessione di gennaio. Sulle sue tracce ci sarebbe Al-Shabab, club di media classifica nella Saudi Pro League (all’11°posizione).

A riportare tale notizia è stato il giornalista Matteo Moretto su Relevo, che scrive così: “Álvaro Morata è nel mirino dell’Al-Shabab da tempo e il club arabo è molto interessato a lui anche per gennaio. Non escludo che Al-Shabab possa presentarsi e fare una mega offerta per lui nei prossimi giorni. Certo, come abbiamo detto più volte, Morata dà priorità assoluta all’Atlético, probabilmente fino a giugno. Ma è giusto segnalare questa possibilità“.

La ricerca spasmodica di un attaccante da parte del club saudita è passata anche per Alexis Sanchez dell’Inter, se non che i nerazzurri fanno sempre filtrare la volontà di non toccare il reparto offensivo assemblato a inizio stagione con gli arrivi di Thuram, Arnautovic e, appunto, il Nino Maravilla. E così ecco di nuovo le voci su Morata.

Le enormi disponibilità economiche dei mediorientali spaventano i biancorossi di Madrid, ma anche di fronte al possibile arrivo di una mega-offerta nei prossimi giorni, è lecito aspettarsi che Morata dia la priorità a non rompere il suo ritmo in Spagna e a terminare nel migliore possibile dei modi una stagione che lo sta vedendo grande protagonista. Del resto, la scadenza del contratto è fissata al 2026, e l’urgenza diventerà pesante da affrontare solo a partire dall’inizio della prossima stagione.