Morata, la chiave dell’Atletico Madrid per arrivare a Vlahovic

L’Atletico Madrid ha messo in agenda l’arrivo di un centravanti. Con l’incertezza che circonda Joao Felix, il club biancorosso è interessato a Dusan Vlahovic e ha offerto il trasferimento di Alvaro Morata alla Juventus, secondo la “Gazzetta dello Sport”

L’Atletico Madrid ha manifestato la propria determinazione ad affrontare il mercato estivo per l’ingaggio di un centravanti. Con gli occhi puntati su ciò che potrebbe accadere con Joao Félix, la dirigenza biancorossa non è disposta a ritardare nemmeno di un’ora l’avvio delle trattative.

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, la squadra colchero è interessata a Dusan Vlahovic per la prossima stagione. Anche se il serbo è seguito da vicino da Bayern Monaco e Manchester United, il Madrid non perde le speranze.

Possibilità di trasferimento

Per questo motivo, l’Atletico ha deciso di inserire nella trattativa per l’ex giocatore della Fiorentina una vecchia conoscenza del club: Alvaro Morata. L’attaccante dell’Atleti non ha ancora rinnovato il suo contratto e la capitale spagnola avrebbe valutato la sua partenza.

Con gli 80 milioni di euro fissati dalla Juventus gli spagnoli hanno dovuto fare una mossa per cercare di soddisfare le richieste della Vecchia Signora, riluttante a liberare il serbo. Intanto, Morata qualche mese fa ha parlato del suo futuro: “Ascolterò le volontà del mister e della società. Sono molto contento di stare qui all’Atletico, ma non so cosa succederà. Mi piacerebbe giocare di più, ma Memphis [Depay] si è inserito alla grande“. Parole che sembrano aprire ad un futuro lontano dall’Atletico, specialmente perché in Italia lo aspettano. Milan o Juventus, con i bianconeri che potrebbero essere nel suo futuro.