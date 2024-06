Morata-Napoli: idea o realtà? Conte approva!

L’arrivo di Antonio Conte alla guida della panchina azzurra ha reso necessaria la revisione di alcuni reparti della squadra con l’obiettivo di ripartire con il piede giusto in vista della prossima stagione calcistica.

Un nome a sorpresa sulla lista dei partenopei è stato rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino. Si tratta di Alvaro Morata che rappresenta un’occasione veramente allettante per il neo tecnico azzurro.

La suggestione nasce da alcune dichiarazioni dello stesso attaccante ai microfoni di Marca: “Per me la cosa più semplice è non giocare in Spagna, per la mia vita, per quello che devo vivere quando esco nel nostro Paese. Per me la cosa più semplice è andare a giocare all’estero“.

“La cosa più semplice la scorsa estate sarebbe stata quella di lasciare l’Atletico. Avevo delle offerte migliori a livello economico, grandi squadre, ma ho avuto l’illusione di poter vincere con loro. Se vedo che l’Atletico vuole ingaggiare 8 attaccanti, allora capisco che non sono la priorità del club, non posso restare all’Atletico e non giocare“.

Idee chiare, quindi, per il calciatore spagnolo che potrebbe lasciare l’Atletico nelle prossime sessioni di calciomercato. Restano ancora da chiarire, invece, le intenzioni del club azzurro che dovrebbe sborsare 15 milioni di euro per sbloccare la clausola rescissoria presente sul contratto con l’Atletico Madrid.